شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ 38.500 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 04 أبريل 2025 02:00 م
شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم تداولات نشطة وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 38.500 ريال
عيار 22 سجل 35.275 ريال
عيار 21 سجل 33.675 ريال
عيار 18 سجل 28.875 ريال
عيار 14 سجل 22.450 ريال
عيار 12 سجل 19.250 ريال
الأونصة 1197.125 ريال
الجنيه الذهب 269.425 ريال
الأونصة بالدولار3090.37 دولار
ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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