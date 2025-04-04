شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى البحرين يسجل 32.875 دينار للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في البحرين تراجعا تزامنا مع أيام عيد الفطر والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ، حيث سجل عيار 24 سعر 37.575 مقارنة ب 37.825 سعر امس، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.



أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 37.575 دينار

-عيار 22 سجل 34.450 دينار

-عيار 21 سجل 32.875 دينار

-عيار 18 سجل 28.175 دينار

-عيار 14 سجل 21.925 دينار

-عيار 12 سجل 18.800 دينار

-الاونصة 1168.975 دينار

-الجنيه الذهب 263.075 دينار

-الأونصة بالدولار 3108.97 دولار



وكان ترامب قد اعلن الأربعاء الماضى عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.



