شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر صرف اليورو تطورا ملحوظا خلال آخر تعاملات بنكية معلنة لأسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ، وبلغ سعر اليورو اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 في البنك المركزي المصري 56.03 جنيه للشراء، و56.2 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.61 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.61 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

56.03 جنيه للشراء.

56.2 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.61 جنيه للشراء.

56.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

54.63 جنيه للشراء.

55.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.63 جنيه للشراء.

56.45 جنيه للبيع