شكرا لقرائتكم خبر عن 113.19 مليون مشترك بالمحمول و11.63 مليون وصلة إنترنت ثابت فى الربع الأخير من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مؤشرات البنية الأساسية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 إلى 113.19 مليون مشترك، فيما بلغ معدل انتشار خطوط الهاتف المحمول 103.61 خط لكل 100 نسمة.

وسجل عدد مشتركي الهاتف الثابت 13.25 مليون مشترك، موزعين بواقع 10.25 مليون مشترك في الحضر و2.56 مليون مشترك في الريف.

وبلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية (بيانات فقط) نحو 3.19 مليون مشترك، بينما وصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت المحمول إلى 84.24 مليون مشترك.

أما اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت، فقد سجلت 11.63 مليون وصلة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص الخدمات البريدية، بلغ إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية نحو 5.06 مليون مستفيد، في إطار جهود تعزيز الخدمات المالية والبريدية الرقمية في مصر.