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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة “وول ستريت” الأمريكية على تراجع كبير في ختام تعاملات مساء الخميس.
وانخفض المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بمقدار 275.05 نقطة، أو بنسبة 4.85 %، ليصل إلى 5395.92 نقطة عند الإغلاق، كما هبط المؤشر “ناسداك المجمع” بمقدار 1053.60 نقطة، أو بنسبة 5.99 %، ليصل إلى 16547.45 نقطة في ختام التعاملات.
وأغلق مؤشر “داو جونز الصناعي” على تراجع بمقدار 1682.61 نقطة، أو بنسبة 3.98 %، ليصل إلى 40542.71 نقطة.
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