مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة “وول ستريت” الأمريكية على تراجع كبير في ختام تعاملات مساء الخميس.

وانخفض المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بمقدار 275.05 نقطة، أو بنسبة 4.85 %، ليصل إلى 5395.92 نقطة عند الإغلاق، كما هبط المؤشر “ناسداك المجمع” بمقدار 1053.60 نقطة، أو بنسبة 5.99 %، ليصل إلى 16547.45 نقطة في ختام التعاملات.

وأغلق مؤشر “داو جونز الصناعي” على تراجع بمقدار 1682.61 نقطة، أو بنسبة 3.98 %، ليصل إلى 40542.71 نقطة.

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