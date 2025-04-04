الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة “وول ستريت” الأمريكية على تراجع كبير في ختام تعاملات مساء الخميس.

وانخفض المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بمقدار 275.05 نقطة، أو بنسبة 4.85 %، ليصل إلى 5395.92 نقطة عند الإغلاق، كما هبط المؤشر “ناسداك المجمع” بمقدار 1053.60 نقطة، أو بنسبة 5.99 %، ليصل إلى 16547.45 نقطة في ختام التعاملات.

وأغلق مؤشر “داو جونز الصناعي” على تراجع بمقدار 1682.61 نقطة، أو بنسبة 3.98 %، ليصل إلى 40542.71 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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