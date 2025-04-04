شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تراجع كبير في ختام تعاملات مساء الخميس، وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 275.05 نقطة، أو بنسبة 4.85 %، ليصل إلى 5395.92 نقطة عند الإغلاق.كما هبط المؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 1053.60 نقطة، أو بنسبة 5.99%، ليصل إلى 16547.45 نقطة في ختام التعاملات.وأغلق مؤشر "داو جونز الصناعي" على تراجع بمقدار 1682.61 نقطة، أو بنسبة 3.98 %، ليصل إلى 40542.71 نقطة.وأغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أكبر تراجع يومي خلال 8 أشهر، متأثرة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية.وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بمقدار 14.33 نقطة، أو بنسبة 2.67 %، ليصل إلى مستوى 522.59 نقطة في نهاية التعاملات.وأغلقت مؤشرات الأسواق الألمانية والإيطالية والفرنسية على انخفاض بأكثر من ثلاثة بالمئة، وشهدت الأسهم الإيطالية والفرنسية أسوأ انخفاض منذ أكثر من عامين.وهبط مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 690.48 نقطة، أو بنسبة 3.08 %، ليصل إلى مستوى 21700.36 نقطة.وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 259.85 نقطة، أو بنسبة 3.31 %، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 7598.98 نقطة.وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بمقدار 133.74 نقطة، أو بنسبة 1.55 %، ليصل إلى مستوى 8474.74 نقطة عند الإغلاق.