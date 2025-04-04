شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى قطر يسجل 318.25 ريال للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في قطر، اليوم الجمعة 4 ابريل ، تراجعا طفيفا بالتزامن مع أيام عيد الفطر والرسوم الجمركية الامريكية الجديدة حيث سجل عيار 24 سعر 363.75 ريال مقارنة ب 366.25 سعر امس ، و ينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار24 سجل 363.75 ريال

عيار 22 سجل 333.50 ريال

عيار 21 سجل 318.25 ريال

عيار 18 سجل 273.00 ريال

عيار 14 سجل 212.25 ريال

عيار 12 سجل 182.00 ريال

الاونصة 11316.75 ريال

الجنيه الذهب 2546.75 ريال

الأونصة بالدولار 3108.97 دولار

وكان ترامب قد اعلن الأربعاء الماضى عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."



