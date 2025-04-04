شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 81 ألف طن من المانجو الطازج بقيمة 83 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 81 ألف طن من المانجو الطازج خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 83 مليون دولار. وأكد المجلس أن صادرات المانجو الطازج تمثل نحو 3% من إجمالى كميات الصادرات الزراعية المصرية و 4% من قيمتها الإجمالية.

وأشار المجلس إلى أن المانجو المصري يحظى بشعبية كبيرة في الأسواق الأوروبية، حيث يتمتع بسمعة ممتازة في أسواق مثل إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا، بفضل جودته العالية وطعمه المميز. وتساهم هذه الصادرات في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير العملة الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضح المجلس أن تحسين أساليب الإنتاج والتعبئة والتغليف ساعدت بشكل كبير في نجاح المانجو المصري في الأسواق العالمية، مع مراعاة المعايير الدولية الخاصة بالجودة والسلامة الغذائية. كما أضاف المجلس أن مصر تسعى إلى زيادة حصتها في سوق المانجو الأوروبي، وهو ما يتطلب مزيدًا من الاستثمار في تطوير الزراعة وتوسيع البنية التحتية للقطاع الزراعي.

وأكد المجلس التصديري على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم صادرات المانجو وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما يساهم في رفع إجمالي الصادرات الزراعية المصرية في المستقبل القريب.