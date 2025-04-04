شكرا لقرائتكم خبر عن حزم حوافز أطلقتها البترول لتحفيز الاستثمار ونتائجها الإيجابية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت حزمة الحوافز والسياسات التي أطلقتها وزارة البترول لتحفيز الاستثمار في قطاع البترول إصدار ورقة سياسات تحفيز الاستثمار والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة كما تصمنت أيضا تسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل صيغ الاتفاقيات بما يعزز اقتصاديات الشركات العاملة في مصر.

وتضمنت النتائج الإيجابية لتنفيذ حزم تحفيز للإنتاج، التي أدت إلى تسريع وتيرة عمليات الاستكشاف والتنمية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية واقتران ذلك بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية بضمان توفير تدفقات نقدية مستقرة للشركاء بما يحفزهم لضخ المزيد من الاستثمارات.

أثمرت حزم الإجراءات التحفيزية، والتى أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ،عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز وتضمنت تلك المؤشرات الأتى وذلك وفقا لتقرير لقطاع البترول.

1-زيادة إنتاج الزيت الخام من رأس بدران بخليج السويس وحقول إنتاج شركة IPR بالصحراء الغربية

2-وضع آبار المرحلة العاشرة من حقول غرب الدلتا العميق على خريطة الإنتاج وبدء العمل بالمرحلة 11.

3-استئناف أعمال الحفر لزيادة الإنتاج بحقل ظهر.

4-اكتشاف موارد جديدة للغاز بغرب المتوسط بعد حفر البئر نفرتارى لشركة اكسون موبيل.

5-وضع الآبار الجديدة بحقل غاز ريفين البحرى على خريطة الإنتاج

6-اتفاقيات مع شركات مصرية كثمرة لمبادرة وزارة البترول لجذب رؤوس الأموال الوطنية.

7-توقيع اتفاق مع شركة آباتشى لضخ استثمارات لزيادة إنتاج الغاز بالصحراء الغربية.