شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. الجنيه الذهب بـ35,400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد خبراء الاقتصاد أن سياسات الفيدرالي الأمريكي من العوامل المؤثرة فى حركة أسعار الذهب، إذ تؤدى تغيرات أسعار الفائدة إلى تحولات فى الطلب على المعدن النفيس، ما ينعكس على قيمته في الأسواق العالمية.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 سعر 5057 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي،

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5057 جنيهًا

عيار 21: 4425 جنيهًا

عيار 18: 3792 جنيهًا

الجنيه الذهب: 35,400 جنيه

وكان ترامب قد اعلن الأربعاء الماضى عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.