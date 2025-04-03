شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5057 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يظل الذهب عاملاً مؤثرًا في القرارات الاقتصادية ومحل اهتمام واسع من الأسواق، ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 سعر 5057 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق، وخاصة بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

أسعار الذهب في مصر الذهب العالمي اليوم

عيار 24: 5057 جنيهًا.

-عيار 21: 4425 جنيهًا.

-عيار 18: 3792 جنيهًا.

-الجنيه الذهب : 35,400 جنيه.

وأعلن ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالى نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.