شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية قد تقلص تجارة البضائع حول العالم 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن منظمة التجارة العالمية قالت إن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد تقلص تجارة البضائع حول العالم بنسبة 1% هذا العام.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال مؤتمر صحفي بشأن إعلان حزمة التعريفات الجمركية الجديدة، أمس الأربعاء، إننا سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات الأجنبية، مضيفا أن الوظائف والمصانع ستعود مجددا إلى الولايات المتحدة، وقال إن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا 10% من التعريفات و20% من الضرائب، مؤكدا ان الولايات المتحدة على مدار عقود لم ترد على أي دولة فرضت عليها رسوما جمركية.

من جانبه أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب، وقال رئيس وزراء كندا: "سنكافح الرسوم الجمركية الأمريكية حتى يتم إلغاؤها"، مشيرًا، إلى أنّ الرسوم الجمركية مأساة، وأن علاقات التكامل العميقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت.