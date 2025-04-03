شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة مفاجئة وسريعة فى سعر الذهب اليوم بعد خسائر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر الذهب اليوم في مصر خلال التداولات المسائية اليوم الخميس بحوالي 45 جنيها، بعد هبوط عيار 21 بنفس القيمة تقريباً منتصف التداولات، وذلك على خلفية اضطرابات سريعة للذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5057 جنيها

عيار 21 يسجل 4425 جنيها

عيار 18 يسجل 3792 جنيها

الجنيه الذهب 35400 جنيها

ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3122 دولارًا مع مستهل جلسة اليوم ، بعد هبوط في وقت سابق من الجلسة إلي 3058 دولاراً.



الارتفاع العالمي للذهب، الذي تجاوز 19% منذ بداية العام الجاري، جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب التجارية الدولية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.



كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.