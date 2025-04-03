شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 3 أبريل 2025 يغلق على ارتفاع فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت تعاملات سعر صرف اليورو اليوم، الخميس 3 أبريل 2025 على ارتفاع في أول تداول بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.03 جنيه للشراء، و56.2 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.61 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.61 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى

56.03 جنيه للشراء.

56.2 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.61 جنيه للشراء.

56.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.63 جنيه للشراء.

55.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.63 جنيه للشراء.

56.45 جنيه للبيع