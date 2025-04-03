شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025 فى الكويت عيار 21 بـ27.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر

استقرت اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالتزامن مع ايام عيد الفطر بينما سجلت بعض الأعيرة تراجعا طفيفا، حيث سجل عيار 24سعر 30.950 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 31.025 درهم، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، فى ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، والتعريفات الجمركية الامريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

-عيار 24 سجل 30.950 دينار

-عيار 22 سجل 28.375 دينار

-عيار 21 سجل 27.075 دينار

-عيار 18 سجل 23.200 دينار

-عيار 14 سجل 18.050 دينار

-عيار 12 سجل 15.475 دينار

-الاونصة 962.425 دينار

-الجنيه الذهب 216.600 دينار

-الأونصة بالدولار 3124.41 دولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس بما يقارب 50 دولار .. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا .. لكن 45 دولار من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح الأمس

وكان ترامب قد أعلن أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

وكانت الصين هى الأكثر تضررًا إلى حد بعيد، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية ضدها الآن 54%. وستخضع دول الاتحاد الأوروبي لتعريفات جمركية بنسبة 20%، بينما ستواجه تايوان وسويسرا وتايلاند وبنغلاديش تعريفات جمركية تتراوح بين 30% و50%.

كما شهدت أسواق الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا خلال أيام عيد الفطر، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لتأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية على حركة المعدن النفيس. فقد سجلت الأسعار تغيرات طفيفة في بعض الدول