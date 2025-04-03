شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 3 أبريل 2025 رابع أيام عيد الفطر بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف استقرار سعر اليورو فى مستهل اليوم الخميس 3-4-2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.46 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.46 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.23 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.22 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.26 جنيه للشراء.

54.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.22 جنيه للشراء.

54.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.26 جنيه للشراء.

54.69 جنيه للبيع

قرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الخميس الموافق 3 إبريل 2025.