شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يهبط بأكثر من 1% بعد مرور ساعة من بدء جلسة التداول والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بعد مرور ساعة من بدء تعاملات جلسة اليوم الخميس، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 31647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 39372 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 13920 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9005 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12406 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3306 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى،

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر بني سويف للأسمنت، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، عدد 70.8 ألف سهم، 2694 سهمًا، 54.6 ألف سهم، 513.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، 32 ألف سهم، 33.1 ألف سهم، 24 ألف سهم، 34.8 ألف سهم، 346.6 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، ومصر للأسمنت-قنا، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 14.5 مليون سهم، 346.6 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 4193 سهمًا، 114.8 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 9.6 مليون سهم، 3 ملايين سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بيع المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند عدد 392.5 ألف سهم بسعر 1.2155 جنيه بقيمة إجمالية 477 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.10% إلى 4.54%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء المساهم أسامة السيد علي محمد عدد 513.7 ألف سهم بسعر 75 جنيهًا بقيمة إجمالية 38.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.143% إلى 9.682%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات نشاط بلغت 210.1 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 186.5 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 13%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 21.9 مليون دولار مقارنة مع 47.7 مليون دولار بنسبة انخفاض 54%.

وفي القطاع الصناعي، حققت شركة جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 19 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 12 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 56%، وبلغ صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية 1.6 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 14 مليار جنيه، بنسبة نمو 11%.

وحققت شركة بي انفستمنتس القابضة، إيرادات نشاط بلغت 970.2 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 569.3 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 1.655 مليار جنيه مقابل 693.8 مليون جنيه.