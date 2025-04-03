شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير النقل الأسبق هانى ضاحى رئيسًا لمجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين هاني سيد محمد ضاحي، رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة.

وسبق أن تولى هاني ضاحي منصب وزير النقل خلال عامى 2014 و2015، ونقابة المهندسين في مارس 2018، كما شغل منصب رئيس وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات أبرزها شركة بتروجيت، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة مصر للمشروعات والصيانة "صان مصر"، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والكابلات الكهربائية المصرية.