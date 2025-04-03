الاقتصاد

تعيين وزير النقل الأسبق هانى ضاحى رئيسًا لمجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة

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تعيين وزير النقل الأسبق هانى ضاحى رئيسًا لمجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الخميس، 03 أبريل 2025 11:05 ص

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين هاني سيد محمد ضاحي، رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة.

 

وسبق أن تولى هاني ضاحي منصب وزير النقل خلال عامى 2014 و2015، ونقابة المهندسين في مارس 2018، كما شغل منصب رئيس وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات أبرزها شركة بتروجيت، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة مصر للمشروعات والصيانة "صان مصر"، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والكابلات الكهربائية المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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