شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الدولار والذهب والان مع تفاصيل الخبر

يعد الدولار الأمريكي، أكثر عملات العالم تداولا في التجارة الدولية، وكعملة احتياطيات، حيث تتم %88 من تعاملات النقد الأجنبي حول العالم بالدولار، ويمثل نحو 55% من احتياطى العملات العالمية ويعد أهم عملة مكونة لسلة العملات في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رسوم جمركية أعلى من المتوقعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن ترتفع أوقية الذهب إلى مستويات قياسية من 3100 دولار حالياً إلى 3300 دولار خلال شهور قليلة بسبب أزمة الرسوم الجمركية وبحث المستثمرين عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

وصرح دونالد ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على كافة واردات الولايات المتحدة، ورسومًا أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين، والتى ستدخل حيز التنفيذ فى 9 أبريل، وتستهدف 60 دولة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 1.3% عند 102.46 نقطة، ليتداول عند أدنى مستوياته فى 6 أشهر، وارتفع اليورو بنسبة 1.18% إلى 1.0981 دولار، أى عند أعلى مستوياته في أسبوعين، وصعد الإسترلينى بنسبة 0.81% عند 1.3113 دولار، وهو المستوى الأعلى فى 5 أشهر.

ويرجع سبب تسمية الدولار، إلى كلمة Thaler وهو اسمًا كان يطلق على العملات المعدنية التى صدرت للمرة الأولى في عام 1519 من الفضة المستخرجة محليًا في إحدى المدن فى جمهورية التشيك.

وتدريجيًا أصبح الدولار أهم عملات العالم بعد صعود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى عالمية عقب الحرب العالمية الثانية 1945.

وتعد قوى السوق وآليات العرض والطلب هى أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات فى اقتصاد السوق الحر، وفى سوق الصرف يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل فى السوق إلى جانب تنازلات العملاء عن العملات أى ببيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

وتقوم غرفة المعاملات الدولية، داخل كل بنك، بإدارة التسعير الداخلى للعملات العربية والأجنبية، وتتواجد فى المقر الرئيسى لكل بنك ويتم عبر النظام الداخلى لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام العملة المحلية وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع.