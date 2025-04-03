الاقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر

0 نشر
0 تبليغ

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الخميس، 03 أبريل 2025 10:25 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بهبوط البورصات العالمية والعربية بعد الرسوم الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 31847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 39573 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13994 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 9031 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12428 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3307 نقطة.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements