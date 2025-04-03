شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بهبوط البورصات العالمية والعربية بعد الرسوم الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 31847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 39573 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13994 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 9031 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12428 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3307 نقطة.