شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 03 أبريل 2025 10:25 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بهبوط البورصات العالمية والعربية بعد الرسوم الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 31847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 39573 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13994 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 9031 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12428 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3307 نقطة.
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