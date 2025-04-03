شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 3-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 3-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات البنوك المصرية حيث سجل، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس ، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.



