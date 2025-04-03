شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 فى البحرين عيار 18بـ28.375 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في البحرين تراجعا طفيفا بالتزامن مع ايام عيد الفطر حيث سجل عيار 24 سعر 37.825 دينار مقارنة بـ 37.925 دينار سعر أمس، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب.

وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.

أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 37.825 دينار

-عيار 22 سجل 34.675 دينار

-عيار 21 سجل 33.100 دينار

-عيار 18 سجل 28.375 دينار

-عيار 14 سجل 22.050 دينار

-عيار 12 سجل 18.900 دينار

-الاونصة 1176.325 دينار

-الجنيه الذهب 264.750 دينار

-الأونصة بالدولار 3128.52 دولار



ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.