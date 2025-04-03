شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد لمعظم العملات الآسيوية والدولار بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت معظم العملات الآسيوية بشكل حاد، فى الساعات المبكرة اليوم الخميس، كما تراجع الدولار، بعد أن تسبب فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتعريفات الجمركية الشاملة أمس الأربعاء، فى مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادى.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن اليوان الصينى كان من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، نظرًا لأن الصين كانت الأكثر تضررًا من التعريفات الجديدة التي فرضها ترامب.

وضعف اليوان بشكل حاد، حيث ارتفع زوج الدولار/اليوان بنسبة 0.4% وتجاوز مؤقتًا مستوى 7.3 يوان وتصل التعريفات الجديدة المفروضة من الولايات المتحدة على الواردات الصينية إلى 54%، وهو ما يقترب من تعهد ترامب السابق بفرض تعريفات بنسبة 60% على الصين، وهو ما كان يُعتبر السيناريو الأسوأ.

ومن المتوقع أن تشهد الصين المزيد من الإجراءات الانتقامية ضد الإجراءات الأمريكية، ومن المرجح أن تكون هذه الإجراءات أشد مما كان متوقعًا في البداية.

ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تقوم الحكومة الصينية بتقديم المزيد من تدابير التحفيز لتعويض تأثير التعريفات الأمريكية.

وكان الين الياباني استثناءً، حيث شهد ارتفاعًا كبيرًا بفعل الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة، في وقت كان فيه المتداولون قلقين بشأن تداعيات تعريفات ترامب؛ لكن تراجع زوج الدولار أمام الين بنسبة 1.2% ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وتراجعت معظم العملات الآسيوية الأخرى حيث ارتفع زوج الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.3%، بينما ارتفع زوج الدولار أمام الروبية الهندية بنسبة 0.1%.

وانخفض زوج الدولار أمام الدولار الأسترالي بنسبة 0.4%، على الرغم من أن الخسائر الأكبر في الدولار الأسترالي كانت محدودة بسبب فرض ترامب فقط تعريفات بنسبة 10% ضد أستراليا.

وأظهرت البيانات أن ميزان التجارة في أستراليا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات في فبراير، بعد أن تسببت تعريفات ترامب في تعطيل التجارة العالمية.

أما الدولار السنغافوري فقد استفاد من الطلب على الملاذات الآمنة، حيث انخفض زوج الدولار أمام الدولار السنغافوري بنسبة 0.3%.

وتراجع مؤشر الدولار وعقود مؤشر الدولار بنسبة 0.6% و0.7% على التوالي في تداولات آسيا، ليواصل انخفاضه الحاد الذي شهده في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من أن السياسات الحمائية عادةً ما تدعم الدولار إلا أن العملة الأمريكية تعرضت لضغوط بفعل المخاوف المتزايدة من الركود الأمريكي، خاصة إذا تم فرض التعريفات الجمركية بالكامل؛ بحسب ما أوضحته الصحيفة الأمريكية.