شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 -4-2025 فى قطر عيار 18 بـ 274.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في قطر تراجعا طفيفا بالتزامن مع أيام عيد الفطر، وسجل عيار 24 سعر366.25 ريال، مقارنة بسعر امس والذى سجل 367.25 ريال.

ينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 366.25 ريال

عيار 22 سجل 335.50 ريال

عيار 21 سجل 320.25 ريال

عيار 18 سجل 274.50 ريال

عيار 14 سجل 213.50 ريال

عيار 12 سجل 183.00 ريال

الاونصة 11387.75 ريال

الجنيه الذهب 2563.00 ريال

الأونصة بالدولار 3128.52 دولار

وارتفع الذهب متجاوزاً 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار ، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.



ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة.