شكرا لقرائتكم خبر عن رواج فى مبيعات السيارات المستعملة يصحبه استقرار نسبى بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الرواج في مبيعات السيارات المستعملة خاصة شريحة من 200 ألف وحتي 600 الف جنيه يليها زيادة نسبية في شريحة من 600 ألف وحتي مليون جنيه.

وعلق المستشار اسامه أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة " لليوم السابع " أن مبيعات السيارات المستعملة قد انتعشت بسبب العروض التي تمت علي السيارات " الزيرو " خلال شهر رمضان الماضي وبالتوازي قامت بعمل رواج نسبي لدي شريحة تحت المليون جنيه .

وأضاف " أبو المجد " أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار يصحبه انخفاض للعديد من الماركات خاصة في ظل منافسة قوية بين شركات السيارات بسبب زيادة المعروض سواء من السيارات المجمعة محليا أو السيارات المستوردة التي تم الافراج عنها من الموانئ المصرية مؤخرا بالإضافة إلي السبب الرئيسي وهو استقرار اسعار الدولار خلال الفترة الماضية والمتوقع مزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة .