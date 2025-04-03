شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات شمس ورياح جديدة لإنتاج الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الدولة المصرية، أكثر من 40 ألف كم مربع لانشاء مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي) لصالح هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة وذلك بعد تحديـث الاســـتراتيجية الوطنيـــة للطاقـــة والتـــي اعتمدهـــا المجلـــس الأعلـــى للطاقــة فــي أكتوبــر، 2016 تتضمــن تعظيــم الاسـتفادة من موارد الطاقة المتجددة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة لتصــل إلــى 42% بحلول عام 2030.

قامــت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة مــن خــلال دراســة قــام بهــا استشـاري بتحديـد مواقـع إضافيـة واعـدة ذات إمكانـات ريـاح عاليـة لإنشـاء محطـات ريـاح بهـا حيـث تتمتـع بسـرعات ريـاح حوالي 10 م / ث عند ارتفاع 150 م.

و يبلغ إجمالي الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 7 الاف 700 ميجا وات تحتل الطاقة المائية النصيب الأكبر منها 37% و الرياح 28% و الخلايا الفوتو فولطية 32% و الشمسية 2% و الكتلة الإحيائية " انتاج الكهرباء من المخالفات " 1% ، و بالنسبة للمشروعات التي جارى تنفيذها حتى 2030 تمثل نسبة مشروعات انتاج الكهرباء من الرياح في مزيج الطاقة المتجددة 66% و الشمس 34%.