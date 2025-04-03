شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية 3 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرسعر الذهب في مصر اليوم الخميس في التعاملات الصباحية 3 أبريل 2025، بعد ارتفاع عيار 24 إلي مستويات 5057 جنيها للجرام لأول مرة في التاريخ بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم مع صعود الأونصة إلي 3133 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5057 جنيها

- عيار 21 يسجل 4425 جنيها

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها

- الجنيه الذهب 35400 جنيه

وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف إلي أن الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر حالياً، مدفوعة بالتطورات العالمية لسعر الأونصة التي حققت مستويات قياسية عند 3133 دولاراً.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعةً بتصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع الحالي.