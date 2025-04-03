شكرا لقرائتكم خبر عن 74.49 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط وسط تداولات ضعيفة اليوم بعد انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المقرر الإعلان عنها لاحقًا يمكن أن تؤدي إلى تصعيد حرب تجارية عالمية ربما تحد من الطلب على النفط الخام.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.49 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.4 % أمس، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 71.23 دولار بعد هبوطها 0.4% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت مخزونات النفط والوقود الأمريكية صورة متباينة للعرض والطلب في أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وذكر معهد البترول الأمريكي نقلًا عن مصادر أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس، بينما انخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 11 ألف برميل.