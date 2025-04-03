شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الخميس فى مستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 3-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، ليستهل تداولات اليوم بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم ، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

و ثبت سعر الدولار فى بالتعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

هذا الاستقرار يأتي في إطار استقرار الأسواق المالية في مصر، ويعد تحسنًا للاستثمارات والنشاط الاقتصادي في البلاد.

قال البنك المركزي المصري في، إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

