شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فورى فى سعر الذهب اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تذبذب سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء في التعاملات المسائية حول مستويات 4425 و 4435 جنيهًا صعودًا وهبوطًا في إطار التغيرات الفورية في سعر الذهب بمصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24 يسجل 5057 جنيها
- عيار 21 يسجل 4425 جنيها
- عيار 18 يسجل 3792 جنيها
- الجنيه الذهب 35400 جنيه
أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 بأكمله ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة 12% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2023.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2024 بأكمله سجلت 26.1 طن من الذهب بانخفاض بنسبة 2% عن مشتريات عام 2023 التي كانت 26.7 طن ذهب.
وبلغت المشتريات من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2024 سجلت 24 طن ذهب بنسبة انخفاض -21% عن مشتريات عام 2023 عند 30.3 طن ذهب.
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024 فقد سجل إجمالي مشتريات الذهب من قبل المصريين عند 12.1 طن من الذهب، مرتفعا بنسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن ومرتفعا عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 16.3% حيث سجل الربع الثالث مشتريات بمقدار 10.4 طن ذهب.
يتحرك الذهب في مصر حاليًا في قناة سعرية حدها الأدني 4410 وحدها الأقصى 4440 جنيًها في تغيرات فورية في سعر الذهب.
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