شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 2 -4 2025 خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف اليورو في مصر اليوم استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، وسط ترقب الأسواق المحلية لأي تغييرات في سعر الصرف على خلفية التحركات الاقتصادية العالمية. وسجلت آخر تداولات منشورة لسعر الصرف آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 ثالث أيام عيد الفطر.



وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.46 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 54.22 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.46 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.23 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.22 جنيه للشراء.

54.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.26 جنيه للشراء.

54.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.22 جنيه للشراء.

54.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.26 جنيه للشراء.

54.69 جنيه للبيع

قرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الخميس الموافق 3 إبريل 2025.