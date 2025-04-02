شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد البنوك بعد عودتها للعمل غدا الخميس (تفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

تعود البنوك فى مصر للعمل غداً الخميس، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسوف تعود البنوك للعمل بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وكانت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، تعمل فى شهر رمضان المبارك 2025 لمدة 4 ساعات يومياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.