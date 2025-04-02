شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد البنوك بعد عودتها للعمل غدا الخميس (تفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالأربعاء، 02 أبريل 2025 07:15 م
تعود البنوك فى مصر للعمل غداً الخميس، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسوف تعود البنوك للعمل بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.
وكانت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، تعمل فى شهر رمضان المبارك 2025 لمدة 4 ساعات يومياً.
وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.
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