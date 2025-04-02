شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم الجمركية من ترامب تدعم تحركات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن ارتفاع ملحوظ في إقبال المصريين على الاستثمار في صناديق الذهب، حيث بلغ عدد المستثمرين نحو 166 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2024، بإجمالى استثمارات قُدرت بـ 1.3 مليار جنيه خلال العام نفسه، في المقابل يحصل الذهب العالمي على دعم من الطلب المرتفع نتيجة الرسوم الجمركية من دونالد ترامب.

ونجحت الحكومة، في تنشيط الاستثمار في صناديق الذهب بمصر خلال الفترة الأخيرة، بهدف وقف تذبذب الأسعار في سوق المعدن الأصفر، وتوفير آلية للمواطنين لتحقيق عائد مرتفع من خلال الصناديق دون المضاربة بشكل مبالغ في سوق الذهب.

كشفت شعبة الذهب إيهاب واصف إلي أن الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر هذا الأسبوع، مدفوعة بالتطورات العالمية لسعر الأونصة التي حققت مستويات قياسية لتسجل 3127 دولارًا.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعةً بتصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع الحالي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5057 جنيها

- عيار 21 يسجل 4425 جنيها قد يتحرك إلى 3435 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها

- الجنيه الذهب 35400 جنيه