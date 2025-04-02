شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025 يسجل 3792 جنيها للجرام عيار 18 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي والرسوم الجمركية، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وفى هذا الصدد ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5057 جنيها

- عيار 21 يسجل 4425 وقد يتجاوز 4435 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها

- الجنيه الذهب 35400 جنيه

يتحرك الذهب في مصر حاليًا في قناة سعرية حدها الأدني 4410 وحدها الأقصى 4440 جنيًها في تغيرات فورية في سعر الذهب.

ارتفع سعر الذهب متجاوزاً 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار

الذهب يتحرك مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.