شكرا لقرائتكم خبر عن خلال التعاملات المسائية.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-4-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

وفقا لاخر تحديث، سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-4-2025 أمام الجنيه المصري فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك وذلك بناء على تسعير الخميس الماضي نتيجة اجازة العيد بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار فى بالتعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

بدأ الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات انستاباى Instapay، بحد أقصى 20 جنيها.

ويتيح التطبيق 10 مرات مجانية شهرياً لخدمة الاستعلام عن الرصيد عبر إنستا باى، وبعد استهلاك المرات المجانية، يتم تطبيق 50 قرشاً رسوم استعلام لكل مرة.

وتتاح الخدمة على خط التليفون المحمول المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك.

وستتم آلية العمل بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.

ويعد تحويل مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق انستاباى من المعاملات التى تتطلب التحويل على مرتين، الأولى 70 ألف جنيه ورسوم الحد الأقصى الخاص بها هو 20 جنيه والتانية 30 ألف جنيه والرسوم 20 جنيه أخرى.

قال البنك المركزي المصري في بيان، سابق، إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

