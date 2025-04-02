شكرا لقرائتكم خبر عن بدون ضريبة ودمغة.. سعر الجنيه الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء في التعاملات المسائية، وبلغ سعر الجنيه الذهب حاليًا 35464 جنيها بدون إضافة مصنعية ورسوم وضريبة ودمغة.

يتحرك الذهب في مصر حاليًا في قناة سعرية حدها الأدني 4410 وحدها الأقصى 4440 جنيًها في ظل تغيرات فورية في سعر الذهب عيار 21.

وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف إلي أن الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر أمس، مدفوعة بالتطورات العالمية لسعر الأونصة التي حققت مستويات قياسية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5057 جنيها

- عيار 21 يسجل 4425 جنيها

- عيار 18 يسجل 3792 جنيها

- الجنيه الذهب 35400 جنيه

كشف تقرير حديث عن ارتفاع ملحوظ في إقبال المصريين على الاستثمار في صناديق الذهب، حيث بلغ عدد المستثمرين نحو 166 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2024، بإجمالي استثمارات قُدرت بـ 1.3 مليار جنيه خلال العام نفسه.