الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-أبريل 2025 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-أبريل 2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مدحت عادل

الأربعاء، 02 أبريل 2025 12:00 م

فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-4-2025 أمام الجنيه المصري  ، وفقا لآخر تحديث  الخميس الماضي نتيجة اجازة العيد بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه  للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه  للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع  وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه  للبيع

واستقر سعر الدولار  فى بالتعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

 

قال البنك المركزي المصري في بيان، سابق، إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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