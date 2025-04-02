شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء إجازة العيد.. سعر الدولار اليوم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار الصرف بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار ، وفقا لاخر تحديث اليوم الخميس بعد انتهاء العطلة بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

و يستقر سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.