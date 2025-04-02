شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى ثالث أيام عيد الفطر 2025.. ثبات ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الجنيه الإسترليني فى ثالث أيام العيد بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى اليوم الأربعاء 2-4-2025 ليسجل فى البنك المركزي 65.30 جنيه للشراء و65.51 جنيه للبيع.

وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.02 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترلينى.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.02 جنيه للشراء

65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.02 جنيه للشراء.

65.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.02 جنيه للشراء.

65.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.02 جنيه للشراء

65.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.02 جنيه للشراء

65.50 جنيه للبيع



سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.06 جنيه للشراء

65.48 جنيه للبيع



