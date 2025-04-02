شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم عند قمته التاريخية وعيار 21 يصل هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء، فى التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع عيار 24 إلي مستويات 5066 جنيها للجرام لأول مرة فى التاريخ، بدون إضافة المصنعية والضريبة والرسوم، مع صعود الأونصة إلي 3133 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5066 جنيها

عيار 21 يسجل 4434 جنيها

عيار 18 يسجل 3800 جنيها

الجنيه الذهب 35464 جنيها

وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، إلي أن الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر حالياً، مدفوعة بالتطورات العالمية لسعر الأونصة التي حققت مستويات قياسية عند 3133 دولاراً بمستهل تداولات اليوم.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعةً بتصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع الحالي.