شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قفزة المعدن النفيس.. تعرف على صناديق الاستثمار بالذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد المصريين الذين يستثمرون أموالهم في صناديق استثمار الذهب 166 ألف مواطن في نهاية ديسمبر 2024 بإجمالي استثمارات بلغت 1.3 مليار جنيه في 2024، وفق أحدث تقرير عن أداء صناديق الاستثمار، فما هي صناديق الاستثمار في الذهب بمصر؟.

ما هي صناديق الاستثمار في الذهب؟

هي صناديق تم تدشينها بموافقة حكومية تتيح للمواطنين الاستثمار في الصناديق الجديد، عبر ما يسمي شراء وثائق من خلال 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.

كيف يتم الاستثمار في صناديق الذهب؟

يمكنك شراء الوثائق من خلال أحد الشركات العشرة المعلنة والتي حصلت على موافقة الرقابة المالية، ويتيح الصندوق للمستثمرين شراء وثائق بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، ويتم التعاقد على شراء هذه الوثائق.



كيف تبدأ في الاستثمار بصناديق الذهب؟

وتبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.