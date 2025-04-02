شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 فى البحرين يسجل 37.925 دينار للجرام عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء في البحرين ارتفاعا ملحوظا تزامنا مع أيام عيد الفطر حيث سجل عيار 24 سعر 37.925 مقارنة بـ37.700 سعر الأمس، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .

أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 37.925 دينار

-عيار 22 سجل 34.775 دينار

-عيار 21 سجل 33.200 دينار

-عيار 18 سجل 28.450 دينار

-عيار 14 سجل 22.125 دينار

-عيار 12 سجل 18.975 دينار

-الاونصة 1179.800 دينار

-الجنيه الذهب 265.525 دينار

-الأونصة بالدولار 3137.75 دولار

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، اكتسب الذهب قوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.