شكرا لقرائتكم خبر عن 50.52 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار الصرف بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار بعد بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-4-2025 أمام الجنيه المصري فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك وفقا لآخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء ، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.