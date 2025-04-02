الاقتصاد

عداد الكهرباء "الكارت" شغال طول إجازة العيد حتى لو بدون رصيد.. اعرف التفاصيل

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عداد الكهرباء "الكارت" شغال طول إجازة العيد حتى لو بدون رصيد.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 02 أبريل 2025 07:31 ص

يمكن للمواطن أن يضمن استمرار التيار الكهربائي بالعداد مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاذ الرصيد خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك إذا تأكد من ضبط الوقت و التاريخ الموجود بالعداد للاستفادة من مميزات الساعات الصديقة، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع:

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .

2-  تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3-  إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4-  الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية و الأعياد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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