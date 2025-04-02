شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الكهرباء "الكارت" شغال طول إجازة العيد حتى لو بدون رصيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يمكن للمواطن أن يضمن استمرار التيار الكهربائي بالعداد مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاذ الرصيد خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك إذا تأكد من ضبط الوقت و التاريخ الموجود بالعداد للاستفادة من مميزات الساعات الصديقة، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع:

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية و الأعياد.