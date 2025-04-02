شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الكهرباء "الكارت" شغال طول إجازة العيد حتى لو بدون رصيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 02 أبريل 2025 07:31 ص
يمكن للمواطن أن يضمن استمرار التيار الكهربائي بالعداد مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاذ الرصيد خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك إذا تأكد من ضبط الوقت و التاريخ الموجود بالعداد للاستفادة من مميزات الساعات الصديقة، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع:
1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .
2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.
3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".
4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية و الأعياد.
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