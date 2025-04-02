شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها استخراج تراخيص مزاولة المهنة.. اعرف الخدمات الرقمية للمرشدين السياحيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين تتيح للمتعاملين مجموعة من الخدمات الرقمية..وأبرز هذه الخدمات هى:
• استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
• تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
• الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.
• تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.
• نقل منطقة تجديد الترخيص.
• بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.
• شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.
• الالتحاق بدورة تدريبية.
• إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.
• تصاريح الترجمة للأجانب.
• إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.
• استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.
• استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
• إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
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