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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين تتيح للمتعاملين مجموعة من الخدمات الرقمية..

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها استخراج تراخيص مزاولة المهنة.. اعرف الخدمات الرقمية للمرشدين السياحيين والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية