شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 فى الإمارات يسجل 377.50 درهم للجرام عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات تزامنا مع أيام عيد الفطر ارتفاعا ملحوظا حيث وصل عيار 24 لسعر 377.50 درهم مقارنة بسعر امس الذى وصل لـ 371.75، ويأتى ذلك فى ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ووصل سعر الذهب عيار 21 سعر 335.25 درهم، وسجلت الأونصة 3132.95 دولار، وفقا لآخر التحديثات

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 377.50 درهم

عيار 22 سجل 349.50 درهم

عيار 21 سجل 335.25 درهم

عيار 18 سجل 287.25 درهم

عيار 14 سجل 222.25 درهم

عيار 12 سجل 190.50 درهم

الاونصة 11741.50 درهم

الجنيه الذهب 2682.00 درهم

الأونصة بالدولار 3132.95 دولار

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس بما يقارب 50 دولارا.. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا.. لكن 45 دولارا من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح الأمس.

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

و طرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.