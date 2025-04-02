شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على تعويض لو بيتك اتعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية أو الحريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

توفر التغطية التأمينية على الممتلكات حماية المبانى السكنية ومحتوياتها ضد أخطار الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو أى حوادث تؤدى إلى تلفيات بالمسكن بالإضافة إلى الحماية من أخطار الكوارث الطبيعية والعواصف، وتقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن تلف أو خسارة الممتلكات المؤمن عليها بشكل جزئى أو كلى نتيجة وقوع إحدى المخاطر التى تتضمنها وثيقة التأمين، ويشمل التأمين على الممتلك بعينه ويقتصر على التأمين على الحريق أو السرقة فقط، وتقوم شركة التأمين برصد قائمة المفقودات وسبب الضرر.

أنواع وثائق التامين ضد مخاطر الحريق

التأمين ضد مخاطر الحريق فى مصر له أكثر من شكل فى الوثائق الصادرة عن الشركات وهى كالتالى "ثلاث وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثانى هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التى تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة ".

وتحمى وثيقة التأمين ضد الحريق ممتلكاتك وتعوضك عن الخسائر والأضرار المادية، الناتجـة عن أخطار الحريق وما ينتج عنه من تلفيات بسـبب الدخـان والحـرارة، والحريق الناتج عن انفجار مثل الاشـتعال الذاتى وانفجار الغاز المستعمل للأغراض المنزلية، ومياه الإطفاء وتصرفات رجال الإطفاء، والصواعـق، كما يمكنك إضافة تغطيات أخرى بملاحق إضافية مثل انفجار الغلايات والأجهزة ذات الضغط.

وقد أكد خبراء التأمين على ضرورة اتباع شركات التأمين بعض التوصيات الحتمية لتقليل حجم الخسائر بفرع تأمينات الحريق خلال الفترة القادمة، وشملت هذه التوصيات المعاينة الدقيقة قبل الإصدار، بجانب توفير العميل لوسائل الوقاية والحماية اللازمة لتقليل الخسائر عند تحقق الخطر المؤمن ضده، بالإضافة إلى فرض نسبة تحمل على العملاء ذات النتائج السيئة بفرع تأمينات الحريق، بالإضافة إلى الدور المحورى الذى تلعبه إدارة الأخطار بشركات التأمين لدراسة النتائج المحتملة لتغطية تلك الصناعات تأمينيا.