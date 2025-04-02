شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 يسجل 35520 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أكد خبراء الاقتصاد أن سياسات الفيدرالي الأمريكي من العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب، إذ تؤدى تغيرات أسعار الفائدة إلى تحولات في الطلب على المعدن النفيس، ما ينعكس على قيمته في الأسواق العالمية.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمى.

عيار 24: بلغ سعر البيع 5074.25 جنيهًا للجرام.



عيار 21: وصل سعر البيع إلى 4440 جنيهًا للجرام.



عيار 18: بلغ سعر البيع 3805.75 جنيهًا للجرام.



عيار 14: سجل سعر البيع 2960 جنيهًا للجرام.



الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 35520 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس بما يقارب 50 دولارا.. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا .. لكن 45 دولارا من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح الأمس.

ومن جانبه اعلن إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات المصرية ، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبى، يلعب دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن النفيس.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.