الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 -4 -2025 أمام الجنيه

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 -4 -2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 07:00 م

ثبت سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1- 4 -2025، ثاني أيام عيد الفطر المبارك أمام الجنيه المصري مسجلًا متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.51 جنيه للشراء، 50.65 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.52 للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي: سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.51 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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