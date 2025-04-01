شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 أبريل.. عيار 18 بدون مصنعية يسجل 3805.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب جذب الأنظار في الأسواق المحلية والعالمية، مع استمرار متابعة التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة الطلب عليه.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 21 لسعر 4440 جنيها للجرام، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمى.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: بلغ سعر البيع 5074.25 جنيهًا للجرام.

عيار 21: وصل سعر البيع إلى 4440 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ سعر البيع 3805.75 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل سعر البيع 2960 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 35520 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس بما يقارب 50 دولارا.. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا .. لكن 45 دولار من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح الأمس

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



